служебная собака бросилась догонять нарушителя границы когда между ними было 1.8 км. С какой скоростью бежал нарушитель если скорость собаки 19 км/ч и она догнала его через 0.2 ч?

Математика

служебная собака бросилась догонять нарушителя границы когда между ними было 1.8 км. С какой скоростью бежал нарушитель если скорость собаки 19 км/ч и она догнала его через 0.2 ч?

Автор: Гость