служебная собака бросилась догонять нарушителя границы когда между ними было 1.8 км. С какой скоростью бежал нарушитель если скорость собаки 19 км/ч и она догнала его через 0.2 ч?
Математика
служебная собака бросилась догонять нарушителя границы когда между ними было 1.8 км. С какой скоростью бежал нарушитель если скорость собаки 19 км/ч и она догнала его через 0.2 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v-скорость нарушителя если собака бежит за нарушителем, то есть они бегут в одном направлении, то их скорости нужно вычесть 1,8/0,2=19-v v=19-1,8/0,2=10 ответ скорость наршителя 10 км/ч
Гость:
1) Путь который пробежала собака: 19 км\час х 0,2 час = 3,8 км 2) Путь который пробежал человек: 3,8 км -1,8 км =2 км 3) Скорость бега собаки 2 км: 0,2 час = 10 км/час
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