Найдите меньшую боковую сторону прямоугольноу трапецыи,основания которой равны 10 см и 6 см, а один из углолв равен 45 градусов

Геометрия

Найдите меньшую боковую сторону прямоугольноу трапецыи,основания которой равны 10 см и 6 см, а один из углолв равен 45 градусов

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