Дан прямоугольник ABCD, AB=4, BC=3. Найдите sin угла ACD
Геометрия
Дан прямоугольник ABCD, AB=4, BC=3. Найдите sin угла ACD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора AC=корень(AB^2+BC^2) AC=корень(3^2+4^2)=5 противоположные стороны прямоугольника равны BC=AD=3 по определению синуса острого угла прямоугольного треугольника sin угла ACD=AD/AC sin угла ACD=3/5 sin угла ACD=0.6 ответ: 0.6
Гость:
sin угла ACD=AD/AC sin угла ACD=3/5 sin угла ACD=0.6 ответ: 0.6
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