Дан прямоугольник ABCD, AB=4, BC=3. Найдите sin угла ACD

Геометрия
Дан прямоугольник ABCD, AB=4, BC=3. Найдите sin угла ACD
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора AC=корень(AB^2+BC^2) AC=корень(3^2+4^2)=5   противоположные стороны прямоугольника равны BC=AD=3   по определению синуса острого угла прямоугольного треугольника sin угла ACD=AD/AC sin угла ACD=3/5 sin угла ACD=0.6   ответ: 0.6
Гость:
sin угла ACD=AD/AC sin угла ACD=3/5 sin угла ACD=0.6   ответ: 0.6
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