в трапеции ABCD с большим основанием AD диагональ AC перпендикулярна к боковой стороне CD, уголы BAC и CAD равны. найдите AD, если периметр трапеции равен 20 сантиметров, а угол D равен 60 градусов.
Геометрия
в трапеции ABCD с большим основанием AD диагональ AC перпендикулярна к боковой стороне CD, уголы BAC и CAD равны. найдите AD, если периметр трапеции равен 20 сантиметров, а угол D равен 60 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольном треугольнике АСD угол САD = 90-60=30 (град), АD в 2р > СД. Угол ВАС = углу САD = 30 град => Угол ВАD = 30*2 = 60 (град) => трапеция - равнобедренная, т.е. АВ=СD Угол ВСА = углу САD = 30 град (накрест лежащие при ВС//АD и секущей АС) => треугольник АВС - равнобедренный, т.е. АВ=ВС. Получается, что АВ=ВС=СD=х, АD=2*СD=2х. 3х+2х=20 х=4 АD=2*4=8 см
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