Исследовать на монотонность функцию: y=2x³+3
Математика
Исследовать на монотонность функцию: y=2x³+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция у = х³ монотонно возрастающая, так как ее производная y' = 3 * x² ≥ 0 при всех значениях х, поэтому и функция у = 2 * х³ + 3 - также монотонно возрастающая
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