Исследовать на монотонность функцию: y=2x³+3

Математика
Исследовать на монотонность функцию: y=2x³+3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция  у = х³ монотонно возрастающая, так как ее производная y' = 3 * x² ≥ 0  при всех значениях х, поэтому и функция   у = 2 * х³ + 3  - также монотонно возрастающая
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