Известно что:cost=-3/5,п/2 меньше t меньше П Вычислите sint,tgt,ctgt.
Алгебра
Известно что:cost=-3/5,п/2 меньше t меньше П Вычислите sint,tgt,ctgt.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(2)t+sin(2)t=1 sin(2)t=1-cos(2)t, cos(2)t=(-3/5)*(-3/5)=9/25, sin(2)t=1-9/25=16/25, sint=4/5, во второй четверти sin имеет знак +, sint=4/5 tgt=sint/cost=(4/5)/(-3/5)=-4/3 ctgt=cost/sint=(-3/5)/(4/5)=-3/4 (2) - означает в квадрате
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