Два одинаковых точечных заряда взаимодействуют с силой 0,4 мН, находясь на расстоянии 5 см друг от друга. Чему равна модуль каждого заряда?

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дано: СИ F=0.4 мН 40Н r=5 см 0,05м k(коэффициент)=9*10 в 9 степени Н*м2/Кл2 найти ку по модулю решение ку=r* на корень из F/k= 0.05*2.09*10 в 9 степени=0,10*10 в 9 степени Кл