Два одинаковых точечных заряда взаимодействуют с силой 0,4 мН, находясь на расстоянии 5 см друг от друга. Чему равна модуль каждого заряда?

Физика
Два одинаковых точечных заряда взаимодействуют с силой 0,4 мН, находясь на расстоянии 5 см друг от друга. Чему равна модуль каждого заряда?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано:        СИ F=0.4 мН   40Н r=5 см        0,05м k(коэффициент)=9*10 в 9 степени Н*м2/Кл2  найти ку по модулю решение ку=r* на корень из F/k= 0.05*2.09*10 в 9 степени=0,10*10 в 9 степени Кл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
после орудийного выстрела снаряд массой 20 кг полетел со скоростью 800 м/с. Какова масса орудия, если оно вследствие отдачи начало двигаться со ско...
Ответить
Геометрия
в трапеции ABCD с большим основанием AD диагональ AC перпендикулярна к боковой стороне CD, уголы BAC и CAD равны. найдите AD, если периметр трапеци...
Ответить
Математика
Исследовать на монотонность функцию: y=2x³+3
Ответить
Геометрия
Дан прямоугольник ABCD, AB=4, BC=3. Найдите sin угла ACD
Ответить
Геометрия
Найдите меньшую боковую сторону прямоугольноу трапецыи,основания которой равны 10 см и 6 см, а один из углолв равен 45 градусов
Ответить