Два одинаковых точечных заряда взаимодействуют с силой 0,4 мН, находясь на расстоянии 5 см друг от друга. Чему равна модуль каждого заряда?
Физика
Два одинаковых точечных заряда взаимодействуют с силой 0,4 мН, находясь на расстоянии 5 см друг от друга. Чему равна модуль каждого заряда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: СИ F=0.4 мН 40Н r=5 см 0,05м k(коэффициент)=9*10 в 9 степени Н*м2/Кл2 найти ку по модулю решение ку=r* на корень из F/k= 0.05*2.09*10 в 9 степени=0,10*10 в 9 степени Кл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
после орудийного выстрела снаряд массой 20 кг полетел со скоростью 800 м/с. Какова масса орудия, если оно вследствие отдачи начало двигаться со ско...
Геометрия
в трапеции ABCD с большим основанием AD диагональ AC перпендикулярна к боковой стороне CD, уголы BAC и CAD равны. найдите AD, если периметр трапеци...