В коробке 25 цветных карандашей. Известно, что среди любых пяти карандашей найдутся хотя бы 2 карандаша одного цвета. Докажите, что в коробке найдется 7 карандашей одного цвета.
Алгебра
В коробке 25 цветных карандашей. Известно, что среди любых пяти карандашей найдутся хотя бы 2 карандаша одного цвета. Докажите, что в коробке найдется 7 карандашей одного цвета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 25/5*2=10карандашей найдутся в коробке из 25 карандашей, следовательно в коробке найдутся 7 карандашей одного цвета.
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