В коробке 25 цветных карандашей. Известно, что среди любых пяти карандашей найдутся хотя бы 2 карандаша одного цвета. Докажите, что в коробке найдется 7 карандашей одного цвета.

Алгебра

В коробке 25 цветных карандашей. Известно, что среди любых пяти карандашей найдутся хотя бы 2 карандаша одного цвета. Докажите, что в коробке найдется 7 карандашей одного цвета.

Автор: Гость