Твір у публіцестичному стилі на морально етичну тему:"Що таке сенс життя"
Қазақ тiлi
Твір у публіцестичному стилі на морально етичну тему:"Що таке сенс життя"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені здається, що сенс життя кожної людини полягає в тому, щоб знайти свою справу і людей, яких він буде любити. Можливо, ці люди стануть його сім"єю та друзями.Можливо, вони будуть робити одне діло на користь інших людей. Якщо не знав любові, то прожив життя дарма. І не обов"язково це повинна бути любов до жінки чи чоловіка. Кажуть, що кожна людина прийшла в цей світ для якогось діла, але не завжди вона його знаходить. Головною рисою людини є її людяність, любов та бажання зробити цей світ кращим. І, на мою думку, сенс життя та щастя кожного - це використання своїх здібностей для добра та справ любові.
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