В 16ч 40мин от пристани отошла моторная лодка. В 18ч 40мин в этом же направлении отчалил теплоход.Через какое время теплоход догонит лодку,если её скорость 15км/ч, а скорость теплохода 30км/ч.
Математика
В 16ч 40мин от пристани отошла моторная лодка. В 18ч 40мин в этом же направлении отчалил теплоход.Через какое время теплоход догонит лодку,если её скорость 15км/ч, а скорость теплохода 30км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18.40-16.40=2часа-лодка была в пути и преодолела-2) 15км/ч *2ч=30км. Когда лодка уже проплыла 30 км - вышел теплоход и ему понадобился 1 час, чтобы пройти уже пройденое лодкой расстояние: 15*2+15х=30х 30=30х-15х=15х х=30:15=2 часа понадобатся теплоходу, чтобы догнать лодку
Гость:
18.40-16.40=2(ч)лодка в пути 15*2=30(км) проплыла лодка 30/15=2(ч)теплоход догонит лодку
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