в автопарке било 156 машин.из них 87 машинбило легковие и грузовие а остальние- микроавтобуси причем микроавтобусов било на 7 меньше чем грузавиков. сколько машин каждного вида било в автопарке

Математика
в автопарке било 156 машин.из них 87 машинбило легковие и грузовие а остальние- микроавтобуси причем микроавтобусов било на 7 меньше чем грузавиков. сколько машин каждного вида било в автопарке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 156-87=69 - микроавтобусы 2) 69+7= 76 - грузовики 3) 87-76=11 - легковые
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