в автопарке било 156 машин.из них 87 машинбило легковие и грузовие а остальние- микроавтобуси причем микроавтобусов било на 7 меньше чем грузавиков. сколько машин каждного вида било в автопарке

Математика

в автопарке било 156 машин.из них 87 машинбило легковие и грузовие а остальние- микроавтобуси причем микроавтобусов било на 7 меньше чем грузавиков. сколько машин каждного вида било в автопарке

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