в автопарку було156 машин.из них 87 машин били легковие и грузовие а остальние- микроавтобуси причом микроавтобусов било на 7 менше чем грузовиков. сколько машинкажного вида била в автопарке

Математика

в автопарку було156 машин.из них 87 машин били легковие и грузовие а остальние- микроавтобуси причом микроавтобусов било на 7 менше чем грузовиков. сколько машинкажного вида била в автопарке

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