в автопарку було156 машин.из них 87 машин били легковие и грузовие а остальние- микроавтобуси причом микроавтобусов било на 7 менше чем грузовиков. сколько машинкажного вида била в автопарке
Математика
в автопарку було156 машин.из них 87 машин били легковие и грузовие а остальние- микроавтобуси причом микроавтобусов било на 7 менше чем грузовиков. сколько машинкажного вида била в автопарке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 156-87=69 - это микроавтобусов 2) 69+7= 76 - грузовиков 3) 87-76=11 - легковых
Гость:
156-87=69 микроавтобусов было в автопарку 69+7=76 грузовиков 87-76=11 легковых авто в автопарку 69+76+11=156 ато.всего
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