груз которой массы можно поднять с помощью подвижного блока вес которого 10Н, прикладывая к свободному концу веревки усилие 210Н (трение не учитывать)

Гость: Гость:

Так как подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза, то прилагая к свободному концу веревки усилие 210 Н, можно поднять груз общим весом 210 Н • 2 = 420 Н. Из них 10 Н составляет вес блока. Значит вес груза Р= 410 Н. Отсюда масса груза(вместо 400 подставь 410) ответ:41