Масса шести детенышей шимпанзе-84кг,а масса двух маленьких гамадрилов равна массе трех маленьких шимпанзе.Сколько детенышей гамадрилов надо поставить на весы,чтобы стрелка остановилась на отметке 84кг?
Математика
Масса шести детенышей шимпанзе-84кг,а масса двух маленьких гамадрилов равна массе трех маленьких шимпанзе.Сколько детенышей гамадрилов надо поставить на весы,чтобы стрелка остановилась на отметке 84кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса одного детеныша шимпанзе 14 кг масса 1 гамадрила 21 кг надо поставить 3 маленьких гамадрила, чтобы стрелка остановилась на отметке 84 кг
Гость:
1) 84:6= 14 кг -масса 1 дет. шимпанзе 2)14*3=42кг -масса3детшимпанзе 3) 42:2=21кг -мас 1гамадр. 4)84:21=4 гам надо поставить на весы и вес 6 шимпанзенят сравняется с весом 4 гам.
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