Масса шести детенышей шимпанзе-84кг,а масса двух маленьких гамадрилов равна массе трех маленьких шимпанзе.Сколько детенышей гамадрилов надо поставить на весы,чтобы стрелка остановилась на отметке 84кг?

Математика

Масса шести детенышей шимпанзе-84кг,а масса двух маленьких гамадрилов равна массе трех маленьких шимпанзе.Сколько детенышей гамадрилов надо поставить на весы,чтобы стрелка остановилась на отметке 84кг?

Автор: Гость