придумать 4 предложения с описательными оборотами

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Описательный оборот-оборот речи в котором описывается что-то, например: 1) солнце - всетило небасное 2) воздух - свежий аромат 3) тучка - хмурый мешок ненастья НО чаще всего Описательный оборот более сложный - оборот речи в котором что-либо описывается ПУТЕМ ПЕРЕЧЕСЛЕНИЯ, например: 1) Это был человек, бривший бороду, проводивший спокойную жизнь. 2) Вижу женщину, гуляющую по аллее, бормочущую что-то себе под нос. 3) Ехал в машине по улицам, озарённым слабым освещением, кое-где мелькавших окон.