Какое перемещение совершит самолет за 10 с прямолинейного разбега при начальной скорости 10 м/c и ускорении 1,5 м/с2

Физика

Какое перемещение совершит самолет за 10 с прямолинейного разбега при начальной скорости 10 м/c и ускорении 1,5 м/с2

Автор: Гость