Какое перемещение совершит самолет за 10 с прямолинейного разбега при начальной скорости 10 м/c и ускорении 1,5 м/с2
Физика
Какое перемещение совершит самолет за 10 с прямолинейного разбега при начальной скорости 10 м/c и ускорении 1,5 м/с2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=vt+at²/2 S=10*10+1.5*10²/2=175м
Гость:
дано: t=10 с v0= 10 м/с a= 1,5 м/с2 найти S с вектором решение: v=v0+a*t=10+1.5*10=25 м/с S=v0 * t+ a*t2/2=10*10+1.5*100/2=100+75=175 м ответ 175 м
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