В гости к Пете пришли дети. Когда они ушли мама спрсила сколько было гостей? Петя ответил больше 6, а его сестра ответила что больше 5
Математика
В гости к Пете пришли дети. Когда они ушли мама спрсила сколько было гостей? Петя ответил больше 6, а его сестра ответила что больше 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так поняла что задача написана не до конца? значит что больше 5,если больше 6,то 5правильно-а значит и все значения выше
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