Z=x^Y 1) Z= x в степени Y надо найти Z штрих X и Z штрих Y
Математика
Z=x^Y 1) Z= x в степени Y надо найти Z штрих X и Z штрих Y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]Z'=yx^{y-1}[/latex] Это по х по у: [latex]Z'=x^{y}lnx[/latex]
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