У формі міні-роздуму дайте відповьдь на питання: "Що значить для школяра бути патріотом?". Використовуйте різні види речнь!
Қазақ тiлi
У формі міні-роздуму дайте відповьдь на питання: "Що значить для школяра бути патріотом?". Використовуйте різні види речнь!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Справжня людина, на мою думку, живе заради інших. Справжньою можна назвати чесну і справедливу людину. В усі часи справжніми людьми вважалися патріоти, що віддавали життя на захист рідного краю від загарбників, крім того, справжня людина це ще й гарний робітник, який робить свою справу, не дивлячись ні на труднощі, ні на погане здоров’я. Справжня людина це людина чуйна і обачна, яка вміє творити добро і в усьому бачить тільки прекрасне. Це людина, яка робить користь не тільки собі, але й оточуючим. Вона творить добро і несе радість іншим. Справжня людина завжди готова прийти на допомогу.
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