В библиотеке у Афанасия с словарей, а в библиотеке у дедушки Федора на 7 словарей больше. Сколько словарей в библиотеке у дедушки Федора?

Математика

В библиотеке у Афанасия с словарей, а в библиотеке у дедушки Федора на 7 словарей больше. Сколько словарей в библиотеке у дедушки Федора?

Автор: Гость