В библиотеке у Афанасия с словарей, а в библиотеке у дедушки Федора на 7 словарей больше. Сколько словарей в библиотеке у дедушки Федора?
Математика
В библиотеке у Афанасия с словарей, а в библиотеке у дедушки Федора на 7 словарей больше. Сколько словарей в библиотеке у дедушки Федора?
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Гость:
Так как С неизвестное число,то Ответ c+7
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