В каждом рюкзаке по 2 банки мясных консервов.в каждой банке по 2 кг.Сколько кг консервов в 12 рюкзаках?Хватит ли этого запаса на 15 дней.если каждый день они съедают по 3 кг консервов?
Математика
В каждом рюкзаке по 2 банки мясных консервов.в каждой банке по 2 кг.Сколько кг консервов в 12 рюкзаках?Хватит ли этого запаса на 15 дней.если каждый день они съедают по 3 кг консервов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в 1 рюкзаке две банки по 2 кг то в одном рюкзаке=4кг 1)12*4=48 в 12 рюкзаках 2)48:3=16 Ответ:Хватит и останется еще 3 кг
Гость:
2*2=4 кг консервов в 2 банках, то есть в одном рюкзаке 12*4=48 кг консервов в 12 рюкзаках 48/3=16 (консервов хватит на 16 дней) ответ 48 кг консервов в 12 рюкзаках этого запаса хватит на 15 дней
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