В каждом рюкзаке по 2 банки мясных консервов.в каждой банке по 2 кг.Сколько кг консервов в 12 рюкзаках?Хватит ли этого запаса на 15 дней.если каждый день они съедают по 3 кг консервов?

Математика

В каждом рюкзаке по 2 банки мясных консервов.в каждой банке по 2 кг.Сколько кг консервов в 12 рюкзаках?Хватит ли этого запаса на 15 дней.если каждый день они съедают по 3 кг консервов?

Автор: Гость