за 4 коробка спичек заплптили 6 рублей,сколько коробков можно купить на 42 рубля?
Математика
за 4 коробка спичек заплптили 6 рублей,сколько коробков можно купить на 42 рубля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6:4=1,5 2)42:1,5=28 коробков
Гость:
1 способ: (42:6)*4=7*4=28 (к.)- найдем кол-во комплектов -7- по цене 6 р. и умножим на 4-кол-во, кот. купили на 6р; 2способ: найдем стоимость одного коробка 1)6:4=1.5 р,а потом сумму 42 р. раздем на цену одного коробка - 1.5р. - 2) 42:1.5=28 корбков
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