за 4 коробка спичек заплптили 6 рублей,сколько коробков можно купить на 42 рубля?

Гость: Гость:

1 способ: (42:6)*4=7*4=28 (к.)- найдем кол-во комплектов -7- по цене 6 р. и умножим на 4-кол-во, кот. купили на 6р; 2способ: найдем стоимость одного коробка 1)6:4=1.5 р,а потом сумму 42 р. раздем на цену одного коробка - 1.5р. - 2) 42:1.5=28 корбков