из существительного в глагол 1. restietion-???? 2. contribution-?? 3. implementation-???
Английский язык
из существительного в глагол 1. restietion-???? 2. contribution-?? 3. implementation-???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.to restietion 2.to contribution 3.to implement
Гость:
to restiet,to contribute,to implement
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