два обувных мастера отремантировали одинаковое количество пар обуви.один из них работал 4 дня и ежедневно ремонтировал по 12 пар обуви.другой работал 6 дней.сколько пар обуви он ремонтировал в день?
Математика
два обувных мастера отремантировали одинаковое количество пар обуви.один из них работал 4 дня и ежедневно ремонтировал по 12 пар обуви.другой работал 6 дней.сколько пар обуви он ремонтировал в день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*4=48(пар)-обуви отремонтировал всего в условии сказано, что они отремонтировали одинаковое кол-во обуви значит второй тоже 48 2)48:6=8(пар) Ответ 8 пар обуви в день ремонтировал второй
Гость:
12*4=48 пар обуви отремонтировал первый мастер х в день ремонтировал второй 6х=48 х=48/6=8 ответ он ремонтировал 8 пар обуви в день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в начале года число мужчин работавших на заводе составляло 40% от общего числа работников завода.после того как были приняты на работу 6 мужчин,а 5...
Математика
В вазу помещается не более 15 роз.В неё поставили 6 красных и х белых.Какие значения может принимать переменная х?
Английский язык
Математика