два обувных мастера отремантировали одинаковое количество пар обуви.один из них работал 4 дня и ежедневно ремонтировал по 12 пар обуви.другой работал 6 дней.сколько пар обуви он ремонтировал в день?

Гость: Гость:

1)12*4=48(пар)-обуви отремонтировал всего в условии сказано, что они отремонтировали одинаковое кол-во обуви значит второй тоже 48 2)48:6=8(пар) Ответ 8 пар обуви в день ремонтировал второй