в начале года число мужчин работавших на заводе составляло 40% от общего числа работников завода.после того как были приняты на работу 6 мужчин,а 5 женщин уволилось число мужчин и женщин сравнялось.сколько человек работало на з...

Гость: Гость:

в начале года на заводе работали х человек. 40% или 0,4х составляли мужчины. соответственно, женщин было х-0,4х=0,6х. после того как были приняты на работу 6 мужчин,а 5 женщин уволилось, число мужчин и женщин сравнялось. значит, 0,4х+6=0,6х-5 -0,2х=-11 х=55 в начале года на заводе работали 55 чел.