Некто пришел в ряд, купил игрушекдля ребят. За первую игрушку заплотил 1/5 часть своих денег, а за вторую - 3/7 остатка о первой покупки. По приезду домой нашел в кошельке денег 1р 92коп. Спрашивается сколько было в кошельке?
Математика
Некто пришел в ряд, купил игрушекдля ребят. За первую игрушку заплотил 1/5 часть своих денег, а за вторую - 3/7 остатка о первой покупки. По приезду домой нашел в кошельке денег 1р 92коп. Спрашивается сколько было в кошельке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х было денег (1-1/5)х осталось денег после первой покупки (1-3/7)*(1-1/5)х) осталось после второй покупки (1-3/7)*(1-1/5)х) =192 (коп) (4/7)*(4/5)*x=192 16x/35=192 x=192*35/16=420 коп ответ в кошельке было 4р 20 коп
Гость:
Какую часть остатка после покупки второй игрушки составляет 1р.92 коп? 1-3/7=4/7 Остаток после первой покупки 1,92 : 4/7 = 3,36 Какую часть составляет остаток после первой покупки 1- 1/5 = 4/5 Сколько было в кошельке? 3,36 :4,5 =4руб 20коп
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