Некто пришел в ряд, купил игрушекдля ребят. За первую игрушку заплотил 1/5 часть своих денег, а за вторую - 3/7 остатка о первой покупки. По приезду домой нашел в кошельке денег 1р 92коп. Спрашивается сколько было в кошельке?

Математика

Некто пришел в ряд, купил игрушекдля ребят. За первую игрушку заплотил 1/5 часть своих денег, а за вторую - 3/7 остатка о первой покупки. По приезду домой нашел в кошельке денег 1р 92коп. Спрашивается сколько было в кошельке?

Автор: Гость