массовая доля хлора в хлориде фосфора составляет 77.5% определите формулу
Химия
массовая доля хлора в хлориде фосфора составляет 77.5% определите формулу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PxCly-? w(P)= 100%-77.5%=22.5% M(P)=31 г/моль M(Cl)=35.5г/моль x:y= 22,5/31 : 77,5/35,5= 0.7258 : 2.1831= 1:3 PCl3
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