Юные зоологи решила засеять площадку рядом с входом в зоопарк газоном. Сколько пакетиков семян нужно для устройства газона/ если площадка имеет форму квадрата, её периметр равен 40 метрам, а на то, чтобы засеять 5 (м2) газона, ...
Математика
Юные зоологи решила засеять площадку рядом с входом в зоопарк газоном. Сколько пакетиков семян нужно для устройства газона/ если площадка имеет форму квадрата, её периметр равен 40 метрам, а на то, чтобы засеять 5 (м2) газона, нужно 2 пакетика семян?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(40:5)*2=16 пакетов нада
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
есть ли окончание в словах - поле,пюре,кашне,вчерне,село,бюро,зашло,можно,небо,кофе,вправо,стекло, хлебушко,метро,искренне(рад)
Математика
Во время экскурсии дети потратили на дорогу от школы до парка и обратно 20 мин. На самой экскурсии дети пробыли 40 мин. Сколько всего времени были ...
Химия
Математика