Юные зоологи решила засеять площадку рядом с входом в зоопарк газоном. Сколько пакетиков семян нужно для устройства газона/ если площадка имеет форму квадрата, её периметр равен 40 метрам, а на то, чтобы засеять 5 (м2) газона, ...

Математика

Юные зоологи решила засеять площадку рядом с входом в зоопарк газоном. Сколько пакетиков семян нужно для устройства газона/ если площадка имеет форму квадрата, её периметр равен 40 метрам, а на то, чтобы засеять 5 (м2) газона, нужно 2 пакетика семян?

Автор: Гость