есть ли окончание в словах - поле,пюре,кашне,вчерне,село,бюро,зашло,можно,небо,кофе,вправо,стекло, хлебушко,метро,искренне(рад)
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есть ли окончание в словах - поле,пюре,кашне,вчерне,село,бюро,зашло,можно,небо,кофе,вправо,стекло, хлебушко,метро,искренне(рад)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поле - е пюре - нет кашне - нет вчерне - нет село - о бюро - нет зашло - о можно - нет небо - о кофе - нет вправо - нет стекло - нет хлебушко - о метро - нет искренне - е
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