Найдите точку пересечения графиков линейных функций y=-2x+4 и y=3x-4
Алгебра
Найдите точку пересечения графиков линейных функций y=-2x+4 и y=3x-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=-2x+4 y=3x-4 -2x+4=3x-4 -5x=-8 x=8/5 y=3*8/5-4 y=24/5-20/5 y=4/5 (8/5,4/5)
Гость:
-2x+4=3x-4 5x=8 x=8/5 y=-16/5+20/5=4/5 (8/5;4/5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Юные зоологи решила засеять площадку рядом с входом в зоопарк газоном. Сколько пакетиков семян нужно для устройства газона/ если площадка имеет фор...
Русский язык
есть ли окончание в словах - поле,пюре,кашне,вчерне,село,бюро,зашло,можно,небо,кофе,вправо,стекло, хлебушко,метро,искренне(рад)
Математика
Во время экскурсии дети потратили на дорогу от школы до парка и обратно 20 мин. На самой экскурсии дети пробыли 40 мин. Сколько всего времени были ...