На стоянці було 13 вантажних автомобілів,а легкових на 8 менше.Під їхало ще 6 легкових автомобілів.Скільки легкових автомобілів стало на стоянці?
Математика
На стоянці було 13 вантажних автомобілів,а легкових на 8 менше.Під їхало ще 6 легкових автомобілів.Скільки легкових автомобілів стало на стоянці?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) скільки було легкових авто? 13-8= 5 2)скільки стало? 5+6=11
Гость:
13-8=5 легковых авто на стоянке 5+6=11 легковых авто стало
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