На стоянці було 13 вантажних автомобілів,а легкових на 8 менше.Під їхало ще 6 легкових автомобілів.Скільки легкових автомобілів стало на стоянці?

Математика

На стоянці було 13 вантажних автомобілів,а легкових на 8 менше.Під їхало ще 6 легкових автомобілів.Скільки легкових автомобілів стало на стоянці?

Автор: Гость