До Москвы оставалось 24 версты.Капитан выслал четверых всадников,чтобы предупредить хозяина постоялого двора о приезде гостей.На дорогу туда и обратно он дал всадникам 4 часа, но из-за плохой погоды они проезжали каждый час на ...

Гость: Гость:

Текстовая задача на движение. Для решения в первую очередь нам понадобится формула скорости: S=V*T. Если задача сформулирована немного некорректно и из условия исключить возврат всадников обратно. То есть всадники едут, только до Москвы и все. То 24/4=6 верст в час должны были проезжать всадники по задумке капитана6-4=2 верст в час проезжали всадники 24/2=12 часов потратили всадники на дорогу12-4=8на 8 часов больше всадники потратили на дорогу Если же ничего из условия не убирать и как сказано в задаче: до Москвы осталось 24 верст, а проехать гонцы должны были до Москвы И ОБРАТНО. Значит Всадники должны были пройти S=48 верст за 4 часа, Значит скорость их должна была быть V=S/t. 48/4=12 верст/час. Но всадники ехали со скоростью на 4 версты в час меньше. 12-4=8 верст/час. Тогда на дорогу туда-обратно понадобится 48/8=6 часов. Значит, потратят они на 2 часа больше, чем планировалось. PS: Сделаем небольшое допущение, капитан, видимо, пока всадники ездили с места не сдвигался, иначе в задаче не хватило бы параметров для вычисления.