расстояние 210 км.из 2 пунктов навстречу друг другу вышли 2 поезда. скорость одного из них на 5 км\ч больше другого.встретились через 2 часа . найти скорость каждого поезда.
Математика
расстояние 210 км.из 2 пунктов навстречу друг другу вышли 2 поезда. скорость одного из них на 5 км\ч больше другого.встретились через 2 часа . найти скорость каждого поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 поезд 2 поезд х км ч на 5 км ч больше 1. Уравнение 2(х+х+5) = 210 2(2х+5) = 210 2х+5=105 2х=100 х=50 Если х = 50 , то х+5 = 50 + 5 = 55 Ответ: 50 км ч ; 55 км ч
Гость:
пусть скорость первого поезда х км/час,тогда скорость второго х+5Составим уравнение (х+х+5)*2=210 2х+5=210:2 2х+5= 105 2х=105-5 2х=100 х=100:2 х=50 км/час скорость первого 50+5-55 км/час скорость второго
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
в кабинете математики в шкафу стояли учебники по алгебре и геометрии.количество учебников по геометрии составляло 3/5 от количества учебников по ал...
Математика
Математика
На стоянці було 13 вантажних автомобілів,а легкових на 8 менше.Під їхало ще 6 легкових автомобілів.Скільки легкових автомобілів стало на стоянці?