расстояние 210 км.из 2 пунктов навстречу друг другу вышли 2 поезда. скорость одного из них на 5 км\ч больше другого.встретились через 2 часа . найти скорость каждого поезда.

Математика

расстояние 210 км.из 2 пунктов навстречу друг другу вышли 2 поезда. скорость одного из них на 5 км\ч больше другого.встретились через 2 часа . найти скорость каждого поезда.

Автор: Гость