если тележку тянуть силой 4 Н то ее ускорение будет 0.3 м/с. С какой силой в том же направлении нужно действовать на эту тележку чтобы ее ускорение было 1ю2 м/с ? Трение не учитывать

Физика

если тележку тянуть силой 4 Н то ее ускорение будет 0.3 м/с. С какой силой в том же направлении нужно действовать на эту тележку чтобы ее ускорение было 1ю2 м/с ? Трение не учитывать

Автор: Гость