если тележку тянуть силой 4 Н то ее ускорение будет 0.3 м/с. С какой силой в том же направлении нужно действовать на эту тележку чтобы ее ускорение было 1ю2 м/с ? Трение не учитывать
Физика
если тележку тянуть силой 4 Н то ее ускорение будет 0.3 м/с. С какой силой в том же направлении нужно действовать на эту тележку чтобы ее ускорение было 1ю2 м/с ? Трение не учитывать
Ответ(ы) на вопрос:
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0.3 - 4 1.2 - ? 1.2 * 4 \ 0.3 = 12 Н
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