трехлитровую банку родник наполняет за 6 секунд, сколько литров наберется на 1 минуту, 5 минут, 10 минут.

Гость: Гость:

1 минута = 60 секунд=10* 6 секунд значит за 1 минуту наберется 3*10=30 л 5 минут=5*1 минута=5*10* 6 секунд=50*6секунд значит за 5 минут наберется 3*50=150 л 10 минут=2*5 минут=2*50*6 секунд=100 секунд значит за 10 минут наберется 3*100=300 л