трехлитровую банку родник наполняет за 6 секунд, сколько литров наберется на 1 минуту, 5 минут, 10 минут.

Математика
трехлитровую банку родник наполняет за 6 секунд, сколько литров наберется на 1 минуту, 5 минут, 10 минут.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 минута = 60 секунд=10* 6 секунд значит за 1 минуту наберется 3*10=30 л   5 минут=5*1 минута=5*10* 6 секунд=50*6секунд значит за 5 минут наберется 3*50=150 л   10 минут=2*5 минут=2*50*6 секунд=100 секунд значит за 10 минут наберется 3*100=300 л
Гость:
 1)сколько литров за 1 с? 3:6= 500грамм 1мин=60 с,значит 60*500=30000грамм=30л 5 мин= 300с,значит 300*500=150000 грамм=150л 10 мин= 600с,значит 600*500=300000 грамм=300л 
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