Разберите по составу слова: безлюдная,болотистый,прославленный, двадцатилетний
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Разберите по составу слова: безлюдная,болотистый,прославленный, двадцатилетний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
безлюдная. без -приставка. люд - корень. н - суффикс. ая - окончание. безлюдн - основание болотистый. болот - корень. ист - суффикс. ый - окончание. болотист - основа. прославленный. про - приставка. слав - корень. енн - суффикс. ый - окончание. прославленн - основа. двадцатилетний. двадцат - первй корень, и- соединительная гласная. лет - второй корень. н - суффикс. ий - окончание. двадцатилетн - основа
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