Найти соответствия Гормоны: Гормон роста Инсулин Окситоцин Физиологический эффект: Стимулирует синтез белка, Стимулирует синтез жиров, Стимулирует распад гликогена, Повышает синтез рибонуклеиновой кислоты, Повышает артериаль...
Биология
Найти соответствия Гормоны: Гормон роста Инсулин Окситоцин Физиологический эффект: Стимулирует синтез белка, Стимулирует синтез жиров, Стимулирует распад гликогена, Повышает синтез рибонуклеиновой кислоты, Повышает артериальное давление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гормон роста- повышает артериальное давление Инсулин-Стимулирует синтез белка, Стимулирует синтез жиров, Стимулирует распад гликогена, Окситоцин-Повышает синтез рибонуклеиновой кислоты
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