Ира купила 2 фруктовых, сливочное и шоколадное мороженых и потратила 70 рублей. Витя купил 2 сливочных, фруктовое и шоколадное мороженых и потратил 80 рублей. Коля купил 2 шоколадных, сливочное, фруктовое мороженых и потратил 9...

Математика
Ира купила 2 фруктовых, сливочное и шоколадное мороженых и потратила 70 рублей. Витя купил 2 сливочных, фруктовое и шоколадное мороженых и потратил 80 рублей. Коля купил 2 шоколадных, сливочное, фруктовое мороженых и потратил 90 рублей. Сколько стоит каждое мороженое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фруктовое-10р Сливочное-20р Шоколадное-30р
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