Ира купила 2 фруктовых, сливочное и шоколадное мороженых и потратила 70 рублей. Витя купил 2 сливочных, фруктовое и шоколадное мороженых и потратил 80 рублей. Коля купил 2 шоколадных, сливочное, фруктовое мороженых и потратил 9...

Математика

Ира купила 2 фруктовых, сливочное и шоколадное мороженых и потратила 70 рублей. Витя купил 2 сливочных, фруктовое и шоколадное мороженых и потратил 80 рублей. Коля купил 2 шоколадных, сливочное, фруктовое мороженых и потратил 90 рублей. Сколько стоит каждое мороженое?

Автор: Гость