Турист плыл на теплоходе с начало 1,2 ч по озеру, а затем 3,6 ч по реке, которая впадает в это озеро. Собственная скорость теплохода 22,4 км/ч, а скорость течения реки 1,7 км/ч. Найдите длину всего пути туриста на теплоходе?

Гость: Гость:

турист потом пліл по реке, которая впадает в озеро, значит потом он плыл против течения реки 1) 22.4-1.7=20.7 км\час - скорость теплохода против течения реки 2) 20.7*3.6=74.52 км - проплыл турист на теплоходе по реке 3) 22.4*1.2=26.88 км -проплыл турист на теплоходе по озеру 4) 26.88+74.52=101.4 км - длина всего пути туриста на теплоходе ответ: 101.4 км