упражнения 101 составь предложения с однокореными членами напиши 1)Свестит,но не геет2)искали,но не нашли3)яблоки,груши и сливы4)пишем,рисуем,читаем5)собираются в стаи и улетают6)жнёт,молотит и веет7)на огородах и в садах.

Гость: Гость:

Зимой солнце светит, но не греет. Ребята искали клад в лесу, но не нашли. В саду созрели яблоки, груши и сливы. На уроках мы пишем, рисуем, читаем. Осенью птицы собираются в стаи и улетают в теплые края. Осенью на огородах и в садах созревает урожай.