Я првел год в деревне, в Москве и в дороге - притом в Москве в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз более, чем в Москве. Сколько дней провёл я в дороге, в Москве и в деревне?
Математика
Я првел год в деревне, в Москве и в дороге - притом в Москве в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз более, чем в Москве. Сколько дней провёл я в дороге, в Москве и в деревне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 год =365 дней х дней в дороге 8х в москве 64х в деревне х+8х+64х=365 73х=365 х=5 5 дней в дороге 5*8=40 дней в москве 5*64=320 дней в деревне
Гость:
если год обычный т.е. иметт 365 дней, то пусть в дороге "я" провел х дней, тогда "я" в Москве провел 8х дней, а в деревне 8*8х=64х дней. По условию задачи х+8х+64х=365 73х=365 х=365\73=5 8х=8*5=40 64х=64*5=320 ответ: 5 дней в дороге, 4о дней в Москве, 320 дней в деревне если год обычный т.е. иметт 366 дней, то пусть в дороге "я" провел х дней, тогда "я" в Москве провел 8х дней, а в деревне 8*8х=64х дней. По условию задачи х+8х+64х=366 73х=366 х=366\73 - нецелое число, что невозможно, мы в условиях задачи рассматриваем только целое число дней поэтому ответ: 5 дней в дороге, 4о дней в Москве, 320 дней в деревне
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