Какое из веществ, взятых при одинаковой температуре и массе, будет лучшим охладителем - лед или снег ?
Физика
Какое из веществ, взятых при одинаковой температуре и массе, будет лучшим охладителем - лед или снег ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересный вопрос...Лёд, я так думаю..Снег - он теплоизолятор.
Гость:
по физическим данным это будет лед
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