у меня 100 братьев . младшему 1000лет,а старшему 1111лет.старший учится в 1001 классе . может ли такое быть?
Экономика
у меня 100 братьев . младшему 1000лет,а старшему 1111лет.старший учится в 1001 классе . может ли такое быть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если я не ошибся, то задача звучит так: у меня 2 брата. младшему 2 года, а старшему 8 лет. Старший учится в 4 классе. Может ли такое быть?
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