Они высунулись из воды среди зелени и с азартом квакали !...................... разобрать все словосочетания
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Они высунулись из воды среди зелени и с азартом квакали !...................... разобрать все словосочетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высунулись из воды-главное слово-высунулись,выраженное глаголом. высунулись откуда?- из воды,выражено предлог + сущ.-управление среди зелени-главное слово-среди,выраженное причастием, среди чего?-зелени, выраженно сущ.-управление с азартом квакали-главное слово-квакали, выраженно глаг., квакали как?-с азартом,выраженно сущ.-примыкание
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