дробь 2d-4y делить на 5d +5y потом отнять 7d+3y делиное на 2d-3y

Алгебра
дробь 2d-4y делить на 5d +5y потом отнять 7d+3y делиное на 2d-3y
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2d-4y  - 7d+3y   = (2d-4y)*(  2d-3y) -( 7d+3y )*( 2d-3y )  =     5d+5y    2d-3y                 (5d+5y)*( 2d-3y )        =  4d*d-14dy+12y*y-14d*d+15dy+9y*y  = -10d*d+dy+21y*y             (5d+5y)*( 2d-3y )                        10d*d-5dy-15y*y  
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