дробь 2d-4y делить на 5d +5y потом отнять 7d+3y делиное на 2d-3y
Алгебра
дробь 2d-4y делить на 5d +5y потом отнять 7d+3y делиное на 2d-3y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2d-4y - 7d+3y = (2d-4y)*( 2d-3y) -( 7d+3y )*( 2d-3y ) = 5d+5y 2d-3y (5d+5y)*( 2d-3y ) = 4d*d-14dy+12y*y-14d*d+15dy+9y*y = -10d*d+dy+21y*y (5d+5y)*( 2d-3y ) 10d*d-5dy-15y*y
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