соs3a*cos6a*cos12a=sin24a/8sin3a
Алгебра
соs3a*cos6a*cos12a=sin24a/8sin3a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos3a*cos6a*cos12a=sin24a/8sin3a 8sin3a*cos3a*cos6a*cos12a=2sin12a*cos12a 4sin6a*cos6a=2sin12a 2sin12a=2sin12a формула: 2sina*cosa=sin2a
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