Составьте сложносочиненое предложение с грамматическими основами " корабли пристали","войско высаделось" и сложноподчиненное с основами  " захватчики уверены" Ю " добыча достанется"

Русский язык
Составьте сложносочиненое предложение с грамматическими основами " корабли пристали","войско высаделось" и сложноподчиненное с основами  " захватчики уверены" Ю " добыча достанется"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Японские корабли пристали к берегу, и войско высадилось.   Захватчики были уверены, что добыча достанется именно им.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
дробь 2d-4y делить на 5d +5y потом отнять 7d+3y делиное на 2d-3y
Ответить
Математика
у библиотеци Анрия зацикавили 5 книг але одночасно можнавзяти2 книги .Скильки вариантив вибору 2 книг з5 е в Андрия
Ответить
Русский язык
Какие два значения имеет предложение: Ученик знал, что надо отвечать ? Как в зависимости от смысла произносится это предложение? Какой частью речи ...
Ответить
Русский язык
Они высунулись из воды среди зелени и с азартом квакали !...................... разобрать все словосочетания
Ответить
Физика
Какое из веществ, взятых при одинаковой температуре и массе, будет лучшим охладителем - лед или снег ?
Ответить