Составьте сложносочиненое предложение с грамматическими основами " корабли пристали","войско высаделось" и сложноподчиненное с основами " захватчики уверены" Ю " добыча достанется"
Русский язык
Составьте сложносочиненое предложение с грамматическими основами " корабли пристали","войско высаделось" и сложноподчиненное с основами " захватчики уверены" Ю " добыча достанется"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Японские корабли пристали к берегу, и войско высадилось. Захватчики были уверены, что добыча достанется именно им.
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