два трактори зорали поле за 6 годин спільної роботи. перший з них міг би, працювати окремо, виконуючи цю роботу за 10 годин. За скільки годин другий трактор може зорати самостійно все поле. потрібно писати в дробах

Математика

два трактори зорали поле за 6 годин спільної роботи. перший з них міг би, працювати окремо, виконуючи цю роботу за 10 годин. За скільки годин другий трактор може зорати самостійно все поле. потрібно писати в дробах

Автор: Гость