два трактори зорали поле за 6 годин спільної роботи. перший з них міг би, працювати окремо, виконуючи цю роботу за 10 годин. За скільки годин другий трактор може зорати самостійно все поле. потрібно писати в дробах
Математика
два трактори зорали поле за 6 годин спільної роботи. перший з них міг би, працювати окремо, виконуючи цю роботу за 10 годин. За скільки годин другий трактор може зорати самостійно все поле. потрібно писати в дробах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1\6 поля зорали трактори, працююючи разом за одну годину 2) 1\10 поля зорає перший трактор за одну годину 3) 1\6-1\10=5\30-3\30=(5-3)\30=2\30=1\15 поля зорає другий трактор за одну годину 4) 1:1\15=15 годин - за такий час другий траткор може самостійно зорати все поле відповідь: за 15 годин
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