библиотеке нужно переплести 2400 книг. Первая мастерская может выполнить эту руботу за 3 дгя, вторая - за 6 дней. За ск дней переплетутэти книги обе мастерские, работая вместе с той ж производительностью?
Математика
библиотеке нужно переплести 2400 книг. Первая мастерская может выполнить эту руботу за 3 дгя, вторая - за 6 дней. За ск дней переплетутэти книги обе мастерские, работая вместе с той ж производительностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2400:3=800 книг в день переплетет первая мастерская 2) 2400:6=400 книг в день переплетет вторая мастерская 3) 800+400=1200 книг в день перплетут обе мастерския работая вместе, с той же производительностью 4) 2400:1200=2 дня - нужно обеим мастерским, чтобы выполнить работу вместе, с той же производительностью отвте: 2 дня
Гость:
1) 2400:3 = 800 (к/д) - производительность первой мастерской. 2) 2400:6 = 400 (к/д) - производительность второй мастерской. 3) 800+400 = 1200 (к/д) - общая производительность. 4) 2400:1200 = 2 (дня) Ответ: обе мастерские переплетут все книги за 2 дня.
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