библиотеке нужно переплести 2400 книг. Первая мастерская может выполнить эту руботу за 3 дгя, вторая - за 6 дней. За ск дней переплетутэти книги обе мастерские, работая вместе с той ж производительностью?

Гость: Гость:

1) 2400:3=800 книг в день переплетет первая мастерская 2) 2400:6=400 книг в день переплетет вторая мастерская 3) 800+400=1200 книг в день перплетут обе мастерския работая вместе, с той же производительностью 4) 2400:1200=2 дня - нужно обеим мастерским, чтобы выполнить работу вместе, с той же производительностью отвте: 2 дня