автобус за 2 часа проходит путь 120км.С какой скоростью движется автобус?Какое расстояние он пройдёт за 3часа двигаясь равномерно?

Физика

автобус за 2 часа проходит путь 120км.С какой скоростью движется автобус?Какое расстояние он пройдёт за 3часа двигаясь равномерно?

Автор: Гость