автобус за 2 часа проходит путь 120км.С какой скоростью движется автобус?Какое расстояние он пройдёт за 3часа двигаясь равномерно?

Физика
автобус за 2 часа проходит путь 120км.С какой скоростью движется автобус?Какое расстояние он пройдёт за 3часа двигаясь равномерно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость автобуса: v=s/t=120/2=60 км/ч за 3 часа он пройдет S=v*t=60*3=180 км
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